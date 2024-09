Mercatino allo Stadio. Una domenica speciale per lo shopping

Domani sarà recuperato il mercato del Palio dello scorso 2 luglio. Domattina dalle 8 alle 13 nella sede zona Stadio/Fortezza sarà un opportunità per tutti, anche per chi normalmente durante la settimana lavora e non può frequentare il mercato, di cercare l’affare tra gli oltre 180 banchi di ogni genere, abbigliamento, calzature, casalinghi, accessori, vintage, ma anche fiori e alimentari. Con l’occasione si ricorda che invece il mercato di mercoledì 3 ottobre è stato sospeso per la presenza del ‘congresso nazionale degli ingegneri in città.