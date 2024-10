Melfi guida il Nucleo investigativo. Visita del generale

Il comandante della Regione Carabinieri Forestale Toscana, Generale di Brigata Cinzia Gagliardi, ha fatto visita al Gruppo Carabinieri Forestale di Siena. Accolta in via Massetana, il generale Gagliardi ha incontrato il personale del Gruppo, comandato dal colonnello Alessandra Baldassarri, e i comandanti dei 10 Nuclei carabinieri forestale operanti in provincia. Nel corso dell’incontro la Comandante del Gruppo ha illustrato i dati dell’attività operativa a un anno dal suo insediamento.

Il generale Gagliardi ha rimarcato l’importanza del controllo del territorio e l’affermazione della legalità per la protezione dell’ambiente, delle risorse naturali, del patrimonio agroforestale e della biodiversità. Nell’occasione, è stato presentato il nuovo Comandante del Nipaf, che ha assunto l’incarico lo scorso 30 settembre. Luigi Melfi, classe 1990, di origine garganica, sposato con un figlio, castrovillarese d’adozione dove ha comandato, da ispettore, i Carabinieri Forestali della capitale del Pollino dal 2016 al 2019, è il nuovo comandante del nucleo Investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Siena. Laureato in giurisprudenza con lode presso l’Università della Calabria nel 2013 e abilitato all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Potenza nel 2018, ha conseguito il Master universitario congiunto di 2° livello in diritto alimentare presso l’Università della Tuscia di Viterbo – Campus Biomedico di Roma nel 2016 e il master universitario di primo livello in storia militare contemporanea presso l’Università Cusano di Roma nel 2021, in partnership con l’Istituto del Nastro Azzurro e il Centro Studi sul Valore Militare. Nei prossimi giorni conseguirà la laurea magistrale in Economia e Management presso l’Università telematica delle Camere di Commercio