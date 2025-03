’Medioevo al femminile’ in Pinacoteca. Ingresso gratuito e visite per l’8 marzo

I Musei Nazionali di Siena celebrano la Giornata internazionale della donna con una visita tematica gratuita – inclusa nel biglietto di ingresso al museo –, dal titolo ’Medioevo al femminile. Storie di donne nella pittura senese’ che si terrà venerdì 7 e venerdì 14 marzo alle 17. Inoltre sabato prossimo si rinnova l’iniziativa del Ministero della Cultura ’8 marzo al museo’ che prevede l’ingresso gratuito per le donne in tutti i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. La Pinacoteca Nazionale di Siena, sarà aperta dalle 9 alle 19 con ingresso gratuito per tutte le donne. Durante la giornata sarà possibile partecipare a due iniziative: alle 11 primo appuntamento dell’iniziativa ’Scienza ad Arte’ con focus su ’La geologia toscana nell’arte senese medievale. Guardare le opere d’arte medievale senesi con gli occhi del geologo’, evento in collaborazione con il Museo di Scienze della Terra. Alle 15.30 sarà, inoltre, possibile partecipare ad una visita accompagnata gratuita, a cura del personale del museo, alla scoperta delle meraviglie della collezione del museo. Per partecipare agli appuntamenti in programma è consigliata la prenotazione.