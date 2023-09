Medico di Base a San Gimignano: Sollievo per Mille Pazienti

Finalmente c’è il nuovo medico di famiglia. Fine di un’odissea per mille pazienti dopo l’improvvisa morte del dottor Giuseppe D’Angelo. E’ pronta con le valigie dal primo di ottobre con destinazione San Gimignano la nuova dottoressa di medicina generale Irene Priamo (foto) dopo dieci anni da medico di base con 1700 pazienti in Brianza per cominciare la nuova missione negli ambulatori della Misericordia in via Don Castaldi con le colleghe Angela Polidoro e Greta Clemente. Tre donne per curare la salute dei residenti a San Gimignano. Resiste invece il dottor Vannoni in ambulatorio settimanale nella frazione di Ulignano a mezzo servizio con i pazienti di Colle. Per ora. Irene Priamo, 43 anni, calabrese di nascita ma ’adottata’ nella vicina Montaione dallo zio farmacista, commenta: "Sono soddisfatta di essere tornata quasi a casa e provo grande piacere per aver scelto San Gimignano come sede definitiva da medico di famiglia".

Romano Francardelli