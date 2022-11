22 nov 2022

McDonald’s sta per aprire a Siena. Cinquanta assunzioni nel menù

Al via le candidature online per entrare nella catena americana con contratti stabili del settore Turismo. Attesa per il futuro di Whirlpool: a breve un incontro con i sindacati. Rebus per Amazon a Isola d’Arbia

