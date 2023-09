Materiali per la scuola. Quasi 2.500 pezzi per le famiglie in difficoltà

Un totale di 2mila e 475 confezioni di prodotti scolastici. Materiali raccolti dai volontari e donati alle famiglie più fragili del territorio. Ha dato frutto a Poggibonsi l’iniziativa solidale presso i punti vendita Coop, a Salceto e in via Trento, in virtù dell’impegno della Fondazione ’Il Cuore si Scioglie’ insieme con Unicoop Firenze e in collaborazione con le sezioni soci e con il coinvolgimento delle associazioni locali.

A Poggibonsi hanno partecipato Auser, Beautiful Mind, Caritas, Emporio della Solidarietà, Misericordia e Pubblica Assistenza. Nell’arco della giornata la possibilità per tutti di acquistare, e quindi di donare, quaderni e ricambi rinforzati, fogli protocollo, blocchi per gli appunti, penne, matite, lapis, album da disegno, evidenziatori e marcatori, gomme da cancellare, temperamatite, colla stick, squadre e righelli, goniometri. Tutto da destinare agli alunni in previsione dell’apertura del nuovo anno sui banchi.

"Si tratta di una ulteriore occasione, unita alle raccolte alimentari, per dare una mano ai nuclei in difficoltà – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Poggibonsi, Enrica Borgiani – e come sempre la nostra comunità ha dato prova di sensibilità e di solidarietà. Un ringraziamento alle persone che hanno donato con generosità e hanno contribuito al successo della raccolta – aggiunge – e come sempre agli organizzatori, alla sezione Soci Coop di Poggibonsi, alle associazioni e ai volontari presenti per l’intera giornata".

Tra gli enti direttamente impegnati sul campo, anche la Pubblica Assistenza di Poggibonsi: "Presso la nostra sede di via Dante – afferma la presidente Manuela Becattelli – abbiamo portato i prodotti, che saranno presto suddivisi".

E ancora: "L’obiettivo è distribuire i materiali in parti uguali tra gli Istituti Comprensivi di Poggibonsi, 1 e 2. nelle loro diverse articolazioni, infanzia, primaria, secondaria di primo grado. I costi scolastici, purtroppo, tra libri di testo e accessori, hanno conosciuto un’impennata e arrivano a incidere notevolmente sui bilanci familiari. Per l’infanzia comunale abbiamo già messo da parte tre scatole con le confezioni di pennarelli. Saranno consegnati al più presto".

Paolo Bartalini