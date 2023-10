Master in Geomatica. Iscrizioni in scadenza il 16 ottobre Scade il 16 ottobre il termine per iscriversi ai Master di I e II livello dell'Università di Siena in Geomatica, per formare profili professionali legati all'utilizzo delle più recenti tecnologie geo-informatiche. Lezioni in presenza nei laboratori del Centro di GeoTecnologie.