Master e corsi post laurea. Tutti i bandi in scadenza a febbraio

Aperte le iscrizioni a corsi post laurea dell’Università per l’anno accademico 2023-2024. Entro il 1° marzo è possibile iscriversi ai master di primo livello in Fisioterapia applicata allo sport e attività artistiche, Infermieristica di area critica e dell’emergenza, Let’s go: master in management multistakerholder di comunità, Orofacial pain and temporomandibular disorders, Prosthodontics and new technologies, Sign language interpreting in multilingual settings. Ssempre entro il 1° marzo le iscrizioni ai master di secondo livello in: Advanced orthodontics, Bioinformatica e data science, Drug design and synthesis, Lean healthcare management, Scienza e tecnologia cosmetiche, Tecnologie farmaceutiche industriali. Fino al 15 marzo ai master di primo livello in Fondamenti di fitoterapia, Codice rosa, Liquid Biopsy, Management per professioni sanitarie, Master per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie, Medical Genetics, Storia, design e marketing del gioiello, Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; e di secondo livello in Divulgazione scientifica, Fitoterapia, Health services management, Medical writer in area regolatoria.