Masso cade sulla strada alla colonna del Grillo

Si è allagata la strada a Presciano e sono dovuti intervenire ieri mattina anche i vigili del fuoco, all’altezza dei cassonetti, prosciugando l’accumulo. Si sono poi diretti subito sulla strada che dalla Colonna del grillo conduce ad Ambra, nell’Aretino. Qui c’è stata una frana, si è staccato un masso del diametro di quasi un metro, precipitando sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento non transitavano macchine. E a Chianciano ha esondato il fosso dei Vepri per via delle precipitazioni abbondanti finendo per interessare il ponticino e la strada provinciale.

Precipitazioni intense e diffuse su tutto il comprensorio gestito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. In provincia di Grosseto ingrossati numerosi corsi d’acqua e aperti i servizi di piena su Bruna e Sovata. Personale di Cb6 è stato impegnato nel monitoraggio di fossi, fiumi e torrenti e nel presidio delle idrovore: l’acqua ha iniziato a defluire bene e non si sono registrate criticità. Analoga situazione in provincia di Siena, con il reticolo ingrossato e tutti i principali corsi d’acqua attenzionati, anche dalle squadre dei vigili del fuoco. Monitoraggio costante sui bacini dell’Arbia, dell’Orcia e del Merse, che era in piena. Pesanti precipitazioni nel padule di Sovicille: fossi e canali erano carichi d’acqua ma sono riusciti a defluire in maniera regolare. Monitoraggio continuo ieri del livello dell’Ombrone (nella foto) a Buonconvento, il picco massimo è stato di oltre sette metri di altezza.