"Massima attenzione alle imprese". Bergamotto con Picardi in Cna

Piccole e medie imprese, Industria 5.0, il tavolo nazionale, da convocare entro la fine di giugno, per Beko. Ecco l’agenda del sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto, intervenuta a Poggibonsi in sala conferenze di Cna, a Salceto, in un incontro organizzato da Fratelli d’Italia. Accolta dal candidato sindaco del centrodestra, Angela Picardi, e dal parlamentare Francesco Michelotti ("Noi siamo da sempre al fianco del mondo produttivo"), Bergamotto si è soffermata sui diversi argomenti "per lo sviluppo di Poggibonsi", sollecitata dalla platea.

Imprenditori, esponenti sindacali, rappresentanti di associazioni di categoria, candidati sindaco come Angela Bargi per il centrodestra a Colle, e aspiranti consiglieri comunali, seduti tra il pubblico. "Per l’ex Whirlpool non abbiamo convocato un tavolo specifico a Siena non per una cattiva volontà, ma perché la questione deve essere affrontata a 360 gradi non solo in Italia, ma a livello europeo, in un quadro di crisi generalizzata degli elettrodomestici", ha detto il sottosegretario Bergamotto, rispondendo a una domanda di Giuseppe Cesarano di Fim Cisl. Il quale ha chiesto anche lumi sul distretto del camper della Valdelsa ("serve massima attenzione", ha affermato Bergamotto). Fabio Petri, vicepresidente nazionale di Cna e fresco della conferma al vertice di Artigiancredito, ha parlato dell’attesa dei decreti attuativi di Industria 5.0 con una precisazione in merito alle imprese artigiane, "che non sono alternative a Confindustria, casomai complementari". Appuntamento preceduto dall’incontro voluto da Forza Italia sempre per il sostegno della corsa a primo cittadino di Angela Picardi. Ospite del comitato elettorale la senatrice Stefania Craxi, che ha dichiarato, rivolta a Picardi: "Quando diventerai sindaco, dovremo intitolare una strada o una piazza a un uomo che ha lavorato per quaranta anni per il suo Paese, per un’Italia alleata leale degli Stati Uniti, ma indipendente, come quella notte a Sigonella".

Risposta di Picardi: "Sarà un punto aggiuntivo del mio programma", ha concluso, in una tarda mattinata alla presenza del candidato sindaco di San Gimignano Antonio Lavecchia, del coordinatore di Fratelli d’Italia Poggibonsi Manfredi Biotti e dei rappresentanti di Forza Italia, il dirigente regionale Angelo Pollina, il vic segretario regionale Roberto Berardi, il segretario provinciale Alessandro Pallassini, e Paolo Salvini, vice coordinatore provinciale.

Paolo Bartalini