Margot apre un centro per i tatuaggi

Ha vissuto in altre città e anche all’estero, ma adesso ha deciso di tornare alle sue origini: "L’obiettivo? Dare un contributo per vivacizzare Poggibonsi dai profili sia commerciali che artistici". È la dichiarazione di intenti di Margherita Marzi (nella foto), giovane artista del tatuaggio, conosciuta tra gli operatori del settore con il nome Margot. Appassionata fin da piccola di disegno e di découpage, Margherita Marzi si è specializzata nel tatuaggio a Udine in Accademia sperimentando nel tempo diverse tecniche e svariati stili in virtù di viaggi compiuti nel mondo, da Londra a Barcellona alle Isole Canarie, per esplorare nel profondo l’universo della speciale decorazione. Nel suo percorso professionale anche un triennio a Bari. E adesso? "Dopo quasi otto anni in pieno movimento, ritrovo le mie radici. Sono pronta ad aprire un apposito centro per i tatuaggi a Poggibonsi: si chiama Margot Tattoo Studio. Uno spazio che potrà diventare pure un luogo di riferimento per i giovani e per chi pratica l’arte nelle differenti forme". Domani l’inaugurazione in largo Usilia.

Paolo Bartalini