Manutenzione straordinaria. Intervento sull’arteria da Belvedere a Gracciano

Iniziano i lavori di manutenzione straordinaria della strada tra Belvedere e Gracciano. Arteria di fondamentale importanza per i colligiani. Oggi più di ieri, proprio perché sono in atto i lavori lungo la Via Nova con il senso unico alternato da un lungo semaforo. I molti residenti di Colle Alta, infatti, rientrando da altre città lungo l’Autopalio anziché percorrere il centro cittadino preferiscono passare dalla 541 per proseguire lungo Campolungo e poi per le Lellere, evitando così il semaforo di Via Livini. Questo non sarà più possibile dal 29 luglio. È tutto pronto, infatti, per l’inizio dei lavori su una delle strade, o per meglio scrivere delle ‘bretelle’ più utilizzate del territorio. I lavori ed il merito di tale intervento è dovuto alla provincia. Il lavoro nello specifico verrà eseguito sul tratto della strada statale 541 che collega l’uscita di Colle Sud con la zona di Gracciano. È ben noto, soprattutto ai colligiani, che lo stato manutentivo della strada ha suscitato sberleffi e ironici riferimenti, in particolar modo sui social, ma anche con apposti cartelli che sono stati affissi proprio nella stessa zona. Arriva, però, la soluzione, per l’appunto, che è stata condivisa tra provincia e lo stesso comune di Colle. A renderlo noto è un avviso del comune colligiano in riferimento esclusivamente alla data di chiusura, ovvero quella del 29 luglio. L’avviso sottolinea, inoltre, come il traffico sarà deviato sulla Sp5 colligiana. "Sarà chiuso – viene affermato nella nota – per lavori dal 29 luglio 2024 il tratto stradale 541 variante tra la rotatoria di Belvedere e la successiva di innesto sulla Sc Selvamaggio San Marziale". "La chiusura – continua la nota – è prevista da lunedì 29 luglio fino al termine dei lavori di asfaltatura. Si comunica, inoltre, che il tratto di strada di competenza dell’Amministrazione provinciale di Siena sarà sottoposto a lavori di miglioramento del manto stradale e asfaltatura. La chiusura si protrarrà fino al completamento dei lavori". La speranza è quella che i lavori possano concludersi nel mese di agosto senza creare troppe problematiche alla viabilità in considerazione del fatto che un’altra principale infrastruttura della città (via Livini) si trova nel vortice dei lavori.

Lodovico Andreucci