Manifestazione pro Palestina a Siena in Piazza Tolomei: Autorizzazioni in Tempi Stretti

Una manifestazione in piazza Tolomei pro Palestina. Un’idea che non è ancora realtà ma ci sarebbe la volontà da parte di alcuni gruppi di organizzare questo evento in un momento delicato, visto quanto sta accadendo in Israele. Qualcuno parlava addirittura di effettuarla sabato ma, forse, i tempi sono stretti per rispettare le procedure previste in questi casi per le autorizzazioni.