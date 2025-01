“Tante telefonate anonime”, la donna maltrattata e umiliata denuncia alla polizia

Siena, 24 gennaio 2025 – Lei non c’era. La donna-coraggio che ha denunciato i maltrattamenti del marito, con cui è rimasta sposata solo pochi mesi, era rappresentata però dal suo avvocato Manfredi Biotti. Non c’è stata infatti l’attesa sentenza su un caso particolarmente delicato che è salito alla ribalta della cronaca nazionale, finendo persino su ’Storie Italiane’, Rai1. Quello di una donna senese di 41 anni che ha subito il comportamento aggressivo dell’uomo a cui, seppure solo formalmente, risulta ancora legata. E che l’avrebbe, secondo l’accusa e stando a quanto da lei denunciato, persino spinta nella cuccia del cane, a quattro zampe. Costringendola a camminare in strada in slip e canottiera. Umiliata, insomma. Ferita. L’ex marito doveva essere in aula ieri per raccontare la sua versione dei fatti, prima della discussione del caso con rito abbreviato. Ma c’è stato un legittimo impedimento dell’avvocato Paterniti che assiste l’imputato. Di qui il rinvio dell’udienza disposto dal gup Sonia Caravelli: si torna davanti al giudice a marzo.

Ma questa vicenda, già così dolorosa e che ha messo a dura prova la donna, si è arricchita nelle scorse settimana di un’altra denuncia. Che, come conferma l’avvocato Biotti, è stata depositata prima di Natale alla polizia postale dalla sua assistita contro ignoti. Avrebbe infatti ricevuto, fra i mesi di ottobre e e di novembre, ben nove chiamate anonime, alcune anche molto ravvicinate. Di qui la necessità di segnalare alle forze dell’ordine l’accaduto, stante la situazione delicata che sta attraversando. E anche stante il fatto che la donna ha trovato il coraggio di denunciare pubblicamente l’inferno in terra costellato di botte ed umiliazioni, raccontato appunto anche su Rai 1. Naturalmente saranno svolte le necessarie verifiche.

La donna sul profilo facebook ha ricevuto tanti messaggi da donne che si sono ritrovate, anche in parte, nel suo racconto. E che stanno attraversando momenti delicati della vita di coppia. Un desiderio ella 41enne sene4se, svelato a La Nazione, poter riuscire ad aiutare le altre donne che, per i motivi più diversi, si sono ritrovate ad affrontare un’odissea fra le quattro mura domestiche.