Maltempo, maxi temporale si abbatte su Siena: alberi caduti, salta la prova del Palio

Siena, 14 agosto 2023 – Inatteso e violento il forte temporale che questo pomeriggio si è abbattuto su Siena, proprio mentre l’ultima contrada stava entrando in piazza del Campo per la terza prova del Palio, poi saltata proprio per le condizioni del tutto impraticabili del tufo. Secondo i dati del Cfr nell’arco di un paio ore sono caduti oltre 50 millimetri di pioggia (cioè 50 litri d’acqua per metro quadrato di terreno).

Annullata anche la quarta prova, che era in programma per la mattina di ferragosto.

Ma la pioggia ha fatto danni anche fuori dalla conchiglia: numerosi interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti, sia in città che in periferia, super lavoro anche per la polizia municipale.

Un albero è caduto sulla strada statale 73, vicino a Costafabbri e un altro in via Vittorio Veneto, dove sono stati necessari dei provvedimenti restrittivi per la circolazione.

Sono stati segnalati anche degli allagamenti, per esempio in via Esterna Fontebranda e nel parcheggio Santa Caterina.