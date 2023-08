Siena, temporale si abbatte sulla terza prova del Palio

Siena, 14 agosto 2023 – Mentre l’ultima contrada (la Chiocciola) stava entrando in Piazza per la terza prova che precede il Palio su Siena prima è arrivata la pioggia, poi si è scatenato un acquazzone con tanto di tuoni e fulmini. Fuggi fuggi generale delle persone che erano in piazza del Campo alla ricerca di un rifugio mentre cavalli e fantini erano già tornati dentro l’Entrone.

VIDEO: IL SUPER TEMPORALE

I capitani si sono riuniti ma a causa del tufo reso impraticabile sarà inevitabile l’annullamento della prova.