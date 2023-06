Maltempo, ancora allagamenti nel Senese. A Poggibonsi torrente esonda e invade la strada

Siena, 6 giugno 2023 – La pioggia che anche oggi è caduta su Siena e provincia ha provocato nuovi danni e disagi, anche se non paragonabili a quelli di sabato. Anche oggi comunque ci sono stati allagamenti, strade invase dall’acqua come a Monteriggioni e soprattutto alla Strolla, nel comune di Poggibonsi (vedi video). Allagamenti segnalati anche in Valdichiana.

I cumulati di oggi non sono stati eccezionali (anche a Sovicile in 12 ore sono caduti 41 millimetri di pioggia), ma sufficienti a provocare disagi.