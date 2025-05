Studenti di Medicina e Chirurgia: "Facciamo cene e aperitivi per sostenere Ematologia"

Un’associazione composta dagli studenti di Medicina e Chirurgia del sesto anno, che studiano all’Università di Siena. Questa è MedSi, che ormai da anni organizza attività ludiche di ogni tipo come feste, aperitivi e cene, il cui ricavato, come tutti gli anni, va in beneficenza. Nel 2025 al comando delle operazioni c’è Eugenio Albanese: "Siamo contentissimi del fatto che quest’anno MedSi sia uno dei più partecipati di sempre, con 174 membri all’attivo, una cosa che non si era mai vista – dice Albanese – il direttivo cambia tutti gli anni e viene gestito dagli studenti dell’ultimo anno". "Alla fine cerchiamo di unire lo studio e la presenza a lezione e tirocinio con attività che ci permettano di festeggiare il nostro ultimo anno universitario - continua il Presidente di MedSi - abbiamo in programma stasera un apericena in Piazza del Campo e il 23 maggio chiuderemo con la festa di medicina alle terme di Rapolano".

Riguardo invece alla donazione benefica i ragazzi e futuri medici hanno le idee molto chiare: "Il ricavato delle nostre attività andrà tutto al progetto VirtuaLAM che riguarda Ematologia con la collaborazione di Psicologia Clinica. Un progetto che ci è sembrato giusto sostenere sin da subito, per la sua importanza e per l’argomento di cui tratta". Un progetto ed un’associazione MedSI che andrà avanti anche nei prossimi anni e che Eugenio consiglia a tutti: "Consiglio a tutti di prendere parte a MedSI nei prossimi anni perchè ne vale la pena. Siamo stati aiutati anche da varie associazioni e organizzazioni, come il Lions di Torre di Mezzo, AriaNuova Montalcino, La Diana e tante altre". Un’iniziativa che ogni anno porta grandi donazioni all’azienda Ospedaliera senese e che nel mentre fa anche divertire gli studenti di Medicina, futuro della sanità locale e nazionale.