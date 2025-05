"Molti legami con Siena. Invitiamo il Pontefice a visitare la nostra città"

"Il nuovo Pontefice ha molti legami con la nostra città. Subito dopo l’elezione è circolata la foto che lo ritrae nel chiostro dell’Eremo di Lecceto. Ma soprattutto Leone XIV ha condiviso con il nostro arcivescovo il lavoro all’interno della Congregazione dei Vescovi, il dicastero della Curia romana, di cui il Cardinale Prevost è stato prefetto dal 2023 fino alla morte di Francesco. Un organo molto importante perché ha il compito di erigere le nuove diocesi. Sono certo che i due cardinali abbiano avuto modo di apprezzare le reciproche sensibilità. E per questo mi piacerebbe che la città di Santa Caterina fosse fra le prime mete del nuovo Pontefice in Italia. Noi lo aspetteremmo con gioia", dice Alfredo Monaci, presidente di Siena Ideale, che in sostanza invita Papa Leone XIV a tornare in città.

L’auspicio poggia sulla conoscenza fra il cardinale senese e il nuovo Pontefice. Il cardinale Paolo Augusto Lojudice dal dicembre 2020 è infatti membro della Congregazione dei Vescovi, il dicastero della Curia di cui è stato prefetto Robert Francis Prevost dal 2023. È un dicastero con compiti molto delicati: per la Chiesa Latina e, ad eccezione dei territori di missione, ha il compito di erigere le nuove diocesi, le province e le regioni ecclesiastiche e costituire gli ordinariati militari; provvede inoltre alla selezione e alla nomina dei nuovi vescovi ed amministratori apostolici e dei loro coadiutori e ausiliari; vigila sul governo delle diocesi e organizza le visite ’ad limina’, i viaggi che, di regola, ogni cinque anni i vescovi di tutto il mondo devono compiere a Roma per rendere conto alla Santa Sede dello stato della loro diocesi. Papa Francesco nel 2022 ha inserito per la prima volta come membri tre donne, due suore con incarichi di governo e una laica.