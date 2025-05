L’urlo di gioia davanti alla tv. Poi la mail a "Padre Robert". Suore in preghiera per il Papa

Giovedì sera erano tutte davanti alla televisione per seguire l’elezione del nuovo Papa. Il primo sussulto è arrivato alle 18.09 con la fumata bianca dal comignolo in Piazza San Pietro, poi le undici monache agostiniane dell’Eremo di Lecceto sono rimaste con il fiato sospeso nell’ascoltare l’Habemus Papam, in attesa di capire il cardinale sul quale era caduta la scelta. Infine l’urlo di meraviglia e di gioia è esploso alle 19.14, quando è comparso davanti alla folla di fedeli Papa Leone XIV, noto nella comunità delle religiose agostiniane semplicemente come "Padre Robert".

La priora Suor Sara Cozzolongo parla con la calma di chi è abituato a soppesare ogni singola parola, ma l’emozione e la gioia traspaiono dalla sua risata: "Siamo contente della scelta di Padre Robert per la Chiesa e per tutta la comunità – le sue parole –. Aspettavamo che il Signore attuasse la sua volontà e così è stato. Del resto Padre Robert era tra le figure più considerate all’interno del conclave per ricoprire questo ruolo importante".

Ascoltate le parole del nuovo Pontefice e ricevuta la benedizione urbi et orbi attraverso la televisione, le monache hanno pregato. Quindi hanno scritto e inviato immediatamente una mail di congratulazione a colui che negli anni era stato Priore generale dell’Ordine agostiniano. "Di certo per un po’ non avrà sicuramente tempo di leggere la posta elettronica – scherza Suor Sara –, ma abbiamo comunque voluto manifestargli la nostra stima e vicinanza".

Le foto divulgate sui social dal consigliere comunale dell’Udc, Marco Falorni, risalgono al lontano 2008: "Padre Robert era arrivato all’Eremo per celebrare la professione monastica di una consorella – racconta la priora –. Ma nel corso degli anni è venuto a Lecceto parecchie volte, fermandosi nella nostra comunità". E sull’elezione al soglio pontificio: "Stimiamo molto Padre Robert, speriamo che abbia modo di esprimere i doni che Dio gli ha dato".

Suor Sara, che è alla guida delle agostiniane di Lecceto da un paio di mesi, vive nel Monastero di Santa Maria degli Angeli dal 2000, partecipando con le consorelle a esercizi spirituali, incontri e giornate di spiritualità. I tempi in cui "Padre Robert" era ospite a Lecceto sono oramai lontani, ma le monache agostiniane sono certe nei loro cuori che Papa Leone XIV non le dimenticherà mai. L’emozione tra le religiose dell’Eremo è ancora alle stelle e proprio al cielo si levano da giovedì sera, più intensi che mai, canti e preghiere affinché il nuovo Pontefice sappia affrontare gli impegni che lo attendono seguendo il precetto di Sant’Agostino, ovvero perseguire umiltà, carità e conoscenza.