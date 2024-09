Malore fatale nel bosco. Cercatore di funghi viene trovato senza vita

Era uscito per andar a cercare nei boschi dell’Amiata i primi funghi. Una passione costata cara a Liberto Contorni, 80enne residente ad Abbadia San Salvatore. E’ stato , infatti, trovato morto per le conseguenze di una caduto accidentale, forse dovuta a un improvviso malore. L’altra ipotesi è quella che sia caduto dopo essere inciampato su una roccia che insisteva nelle vicinanze del luogo dove è stato trovato il cadavere dell’anziano.

Mancavano pochi minuti alle 20 dell’altra sera quando è scattato l’allarme. Non vedendolo rientrare a casa, i familiari di Contorni hanno rotto gli indugi e sono andati in caserma dai Carabinieri per denunciare la scomparsa dell’uomo.

Immediatamente i militari si sono attivati insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Piancastagnaio e a quelli di Montalcino. Sul posto, nei pressi del podere Rigale zona primo rifugio, per dare un valido contributo alle ricerche, anche il sindaco di Abbadia San Salvatore, Niccolò Volpini. In azione pure le unità cinofile e i droni, i migliori sistemi per trovare un disperso. Impossibile invece riuscire a individuare l’anziano attraverso la posizione del telefonino. L’uomo non lo aveva con sè, non lo utilizzava.

Nonostante il buio, nonostante il freddo pungente, i soccorritori, affiancati dai volontari della Protezione Civile e dagli uomini della Municipale, non si sono arresi, battendo a tappeto la zona vicino all’auto che il pensionato aveva parcheggiato proprio poco sopra il podere di Rigale.

"Le ricerche – si legge in una nota dei vigili del fuoco relativa all’intervento – sono terminate intorno alle 2,30 di notte, ora in cui è stato ritrovato il corpo dell’uomo, per il quale il medico del 118 constatava il decesso. Il cadavere, ritrovato all’interno di un’area boschiva impervia, è stato trasportato verso la strada provinciale dai vigili, per essere poi affidato al personale di competenza".

La notizia si è ben presto diffusa tra i cittadini di Abbadia San Salvatore. Il pensionato era assai conosciuto e ben voluto. Negli anni passati la sua famiglia era stata colpita da lutti gravi: l’80enne aveva perso in un incidente stradale occorso a Bettolle, uno dei tre figli. Nel suo post su Facebook il sindaco Volpini ha rivolto, a nome di tutta la cittadinanza, le più sentite condoglianze alla famiglia. La salma dell’anziano è già stata restituita alla famiglia per i funerali.