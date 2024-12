Maggioranza irritata sulle politiche sociali

E’ dura la replica dei gruppi di maggioranza all’esponente dell’opposizione civica Vivi Poggibonsi, Claudio Lucii. Nel commentare gli esiti del recente Consiglio comunale, Lucii aveva definito "atto politico molto grave" il no dell’amministrazione alla richiesta di Vivi Poggibonsi, in una mozione, di "un impegno ad aumentare, da parte del Comune, i finanziamenti alla Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa", in un periodo di difficoltà per le famiglie impegnate ad assistere persone anziane o con disabilità, Da qui la risposta dei gruppi di maggioranza: "Le politiche sociali a Poggibonsi - si legge in una nota - sono da sempre prioritarie e Lucii dovrebbe saperlo. Le abbiamo potenziate e difese da tagli, pandemie e finanziamenti azzerati. Sono politiche che passano da tante azioni fra cui, fondamentale, il sostegno alla FtsA a cui i Comuni partecipano prima di tutto attraverso l’erogazione della quota capitaria che è passata in 9 anni da 46,3 euro ad abitante a 53,35 euro. L’ultimo aumento risale al 2023 e si traduce in uno stanziamento di 1,5 milioni di euro che vanno a sostenere oltre il 50 per cento del bilancio della FtsA. Fondazione a cui il nostro Comune eroga risorse aggiuntive per progetti che testimoniano uno sforzo tangibile finalizzato al sostegno delle categorie più fragili. Fondazione a cui l’amministrazione ha già chiesto di elaborare un’indagine per aggiornare i bisogni sociali. Questa amministrazione con la prima variazione di bilancio ha stanziato 200mila euro per il fondo affitti, uno stanziamento approvato nonostante l’astensione di chi ora si fa paladino del sostegno. La ‘novella’ lista civica - concludono - smetta di cambiare le carte in tavola. Ha presentato una mozione che impegna il sindaco sul bilancio, non un atto di indirizzo".