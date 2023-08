Maggi: "Preferivo Schietta La mossa non era valida"

"Quando siamo arrivati in fondo all’assegnazione il 13 agosto forse avrei preferito che mi toccasse Schietta. Perché era un cavallo, per così dire, più vicino a me. Ci avremmo potuto lavorare meglio con fantini che rientrano nell’orbita della Chiocciola, essendo alla scuderia di Carburo. Forse qualche vantaggio me lo sarei potuto prendere", sostiene il capitano di San Marco Alessandro Maggi.

Gingillo ha fatto però un buon lavoro con Reo confesso.

"Molto bravo a portarlo avanti, è un fantino esperto"..

Com’è stato il Palio della Chiocciola?

"Quando non vinci da 24 anni devi fare un Palio con un solo obiettivo, per forza. Ci devi provare sempre. Però Schietta usciva bene dai canapi, lo stesso è vero faceva Reo che è cresciuto durante le prove. Poi alla mossa ci siamo trovati la Tartuca al primo posto e noi al terzo. Gli abbiamo dato un occhio".

Temevate l’accoppiata?

"No, ma andava controllata".

Come valuta la mossa il capitano Maggi?

"Personalmente ritengo che non fosse valida perché c’erano quattro Contrade girate. Poi per carità le partenze possono essere in tanti modi".

Ambrosione ha fatto male il suo lavoro? Non è promosso?

"Forse ha avuto un pizzico di fretta e non vedeva l’ora di mandare via le sei avversarie fra i canapi. Quanto al futuro, un po’ di anni li ha fatti. Valuteremo tutti insieme".

Nel 2024 la Chiocciola deve essere estratta per correre.

"Finché non vinco voglio uscire. Ci spero".

Dopo aver visto Anda e Bola volare con Scompiglio è maggiore il rammatico per luglio?

"Essere di rincorsa è stata una delusione. Vedere Jonatan con il cavallo in mano e poi la scivolata a mezzo giro dal bandierino... mi è dispiaciuto. Ci ho parlato. Ma ho sentito anche Tittia e Brigante. Sebbene più distanti dal mio Palio sono persone che si vedono tutto l’anno".

Reo Confesso ci sarà nel 2024?

"Ha 13 anni, un cavallo sincero ed onesto. Ma credo che probabilmente la sua carriera paliesca si sia conclusa".

Gingillo e Scompiglio restano due fantini di riferimento?

"Sono molto importanti, hanno indossato alternativamente il nostro giubbetto. Due big vicini alla Chiocciola".

I fantini che fanno il Palio però alla fine sono sempre i soliti.

"Per carità, è vero. Però ha fatto bene anche Bellocchio, una splendida corsa quella di Carburo, al di là del fatto che gli ha vinto la rivale".

Chiocciola e giustizia paliesca: quale è la sensazione?

"Non mi sembra che sia da sanzionare la cantata di due popoli rivali che si sono schierati l’uno davanti all’altro. Alla fine non è successo niente per merito dei dirigenti".

Laura Valdesi