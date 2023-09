Madonna di Vitaleta, le celebrazioni

A San Quirico d’Orcia è tempo delle celebrazioni religiose dedicate alla Madonna di Vitaleta. La Festa della Madonna, si svolge come da tradizione nel primo fine settimana di settembre a San Quirico: tanti appuntamenti e la conclusione con il ’fierone’ del lunedì. Il luogo principale è la chiesa di San Francesco, dove è conservata l’immagine della Madonna di Vitaleta, attribuita ad Andrea della Robbia. Oggi alle 16.30 in piazza del Moretto a Bagno Vignoni, Paolo Naldi e Donatella Tognaccini, presentano: ’Luci di Val d’Orcia, il piacere del ritorno – L’occasione sorride ad un secondo addio’. Domenica alle 11 messa in San Francesco, al termine solenne atto di affidamento e benedizione al paese sul sagrato della chiesa con la reliquia della Madonna. Lunedì la tradizionale Fiera di settembre.