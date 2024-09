Madonna Addolorata. Via ai festeggiamenti

Sono iniziati ieri i festeggiamenti della Madonna Addolorata a Colle, per tutti i colligiani ‘la festa di Santa Caterina’. Di fatto si tratta di uno dei più importanti festeggiamenti della parte alta della città, nello specifico della parrocchia intitolata a Santa Caterina d’Alessandria. Continuano questa sera alle 21 con la tombola e premi offerti da tutti i commercianti di Colle. Mercoledì alle 21 il concerto di musica sacra della Corale Vincenzo Bellini con l’orchestra Adam sotto la direzione del maestro Stefano Cencetti nella chiesa di Santa Caterina. Giovedì 19 alle 18,30 lo spettacolo di magia con il mago Adam, alle 20 l’aperitivo in piazza ed a seguire il torneo di burraco in oratorio. Venerdì 20 alle 20 cena in piazza aperta a tutti (prenotazione obbligatoria entro mercoledì tramite messaggio al numero Whatsapp 0577920647), alle 21 inizierà l’intrattenimento musicale con i Karmadelic. Sabato 21 l’incontro per cena con i ragazzi del campo scuola e la serata sarà intrattenuta da un dj locale. Domenica 22 alle 17,30 la santa messa nella memoria liturgica della Madonna Addolorata nella chiesa di S. Caterina. I canti saranno eseguiti dalla corale Vincenzo Bellini diretta dal maestro Stefano Cencetti. Alle 18.30 inizierà la processione per le vie del borgo. La parrocchia fa sapere che è gradito che tutte le finestre e i balconi delle vie coinvolte dal passaggio della processione siano addobbate a festa con drappi e fiori. Ore 20 sarà possibile mangiare alla braciata in piazza, alle 21 intrattenimento musicale con le ‘False Partenze’ ed alle 23 lo spettacolo pirotecnico. Da ricordare che la fiera di beneficenza in San Filippo è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18, il sabato dalle 15 e la domenica dalle 10.

Lodovico Andreucci