’Ma tu ci credi?’. Lezioni a scuola sull’uso di web e social

Torna nelle scuole senesi ’Ma tu ci credi?’, progetto benefit di Terrecablate per l’educazione all’uso consapevole di internet e social. Anche quest’anno Elena Lorenzini, psicoterapeuta, e Elisa Ferri, avvocato, andranno nelle classi prime e seconde delle secondarie di primo grado per illustrare gli aspetti di una corretta comunicazione nel mondo digitale. Il corso si rivolge agli adolescenti, neofiti del web di cui non conoscono i pericoli. Il progetto prevede una prima parte informativa e una seconda di laboratorio: le operatrici spiegano ai ragazzi la realtà virtuale coinvolgendoli poi in laboratori. Il progetto interessa 13 plessi.