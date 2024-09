Lux Feminae incanta la Pinacoteca “Oppio“ tra i capolavori dell’arte

Nuovo coinvolgente appuntamento ieri pomeriggio con la rassegna “Lux feminae – Donne e Madonne. Danzare il femminile nelle sale della Pinacoteca Nazionale di Siena”: ieri pomeriggio è stato il turno di “Oppio”, la produzione più amata della Compagnia Francesca Selva con oltre 150 repliche all’attivo in Francia, Germania, Ungheria, Israele e a Tokyo.

Doppio appuntamento alle 16 e alle 17.30 con lo spettacolo itinerante della compagnia senese diretta da Marcello Valassina e dalla coreografa italo-francese Francesca Selva. Ispirato alla figura mitologica di Demetra che per il dolore per la perdita della figlia portò l’inverno sulla Terra, “Oppio #2” è uno spettacolo forte, intenso, a volte feroce, intrepretato da una straordinaria Claudia Mazziotti, che racconta la paura della fine che diventa essa stessa già fine, il senso della perdita e dell’incomunicabilità. Una storia comune, che lascia un sapore amaro e un senso di sconfitta ma che nel finale, stupisce e incanta

"È sempre difficile raccontare il dolore. In genere si tende a scappare, si fa di tutto per evitarlo. Ne abbiamo paura, è quasi un tabù parlarne. Ma il dolore, per quanti sforzi facciamo, fa parte della vita. Combatterlo è necessario. A volte arrendersi diventa l’unica via di salvezza", spiega Marcello Valassina.

Insieme alla Compagnia Francesca Selva nel corso della rassegna si esibiranno altre sei Compagnie nazionali e internazionali: Adarte Compagnia, Francesca Lettieri, Balletto Civile/Michela Lucenti, Dancehaus più, Kinkaleri, Déjà Donné e Mal Peloche che si alterneranno in undici giornate e diciassette appuntamenti di danza, conferenze e convegni alla Pinacoteca Nazionale di Siena e Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla.

Domani, sabato 28, dalle 21.30 Songs of Extinction di Annalì Rainoldi-Danchehauspiù-Centro di Produzione Nazionale e Bach di María Muñoz – Compagnia spagnola Mal Pelo. Poi gli appuntamenti a ottobre: sabato 5 alle 16 e alle 17,30 Ravel di Virginia Spallarossa-Compagnia Dejà Donné; lunedì 7 alle 11 Simbiosi di Roberto Tedesco -Klm- Kinkaleri/Le supplici/mk matinée per le scuole (Palazzo Chigi Piccolomini); giovedì 17 alle 10 tavola rotonda Danza e Museo, per una nuova forma di arte partecipata (Palazzo Chigi Piccolomini); venerdì 18 alle 21,30 e sabato 19 alle 11,30 e 17,30 Astra della Compagnia Adarte/Francesca Lettieri creazione per la Pinacoteca Nazionale di Siena; venerdì 25 alle 21,30 e sabato 26 alle 11,30 e 17,30 Culpa et Gratia di Adarte/Paola Vezzosi creazione per la Pinacoteca Nazionale di Siena.