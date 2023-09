L’Upp riparte e... ricorda. Un pensiero particolare dedicato a Giampiero Cenni

Nel ricordo di Giampiero Cenni, il via alla stagione dei settori che compongono l’universo dell’Unione polisportiva poggibonsese. È avvenuto l’altra sera al Centro sportivo del Bernino. Ovvero "all’interno di ciò che hai contribuito in maniera determinante a creare": un pensiero espresso da Stefano Targi, a nome del Consiglio direttivo dell’Upp, leggendo una toccante "lettera in memoria" idealmente rivolta da tutto l’ambiente del Bernino al presidente scomparso il 6 agosto, a 67 anni. Una dedica che non poteva passare inosservata, nel corso di una delle innumerevoli giornate da sempre caratterizzate dall’impegno di Cenni nel ruolo di organizzatore accanto alla sua équipe di addetti ai lavori. Un’opera portata avanti per la città, per la Valdelsa. A seguire l’intervento del sindaco David Bussagli, che ha partecipato all’iniziativa insieme con l’assessore alle Politiche educative del Comune, Susanna Salvadori. Davanti alla famiglia un omaggio sentito a Giampiero Cenni - il dirigente che in più di quattro decenni ha unito sport, volontariato, momenti ricreativi e progetti benefici - durante l’annuale manifestazione che equivale all’avvio del cammino agonistico per i 1.020, tra atleti, tecnici, istruttori e appassionati, che formano adesso il pianeta Upp nelle differenti discipline e articolazioni. Il campo di gioco principale del Bernino, intitolato ad Adriano Bartali, altro pilastro del sodalizio, scomparso a fine agosto 2022, è stato dunque teatro dell’appuntamento introduttivo condotto da Irene Chiti con la partecipazione dei giovanissimi portacolori, schierati sul rettangolo, e dei genitori assiepati sulle tribune. Tra gli istruttori Upp, hanno illustrato i piani del 2023-2024 Beppe Brevi per il calcio, Camilla Sabatini per il pattinaggio e Riccardo Guida per la ginnastica artistica. Il tributo è terminato con un messaggio capace di guardare al futuro, affinché i valori che hanno accompagnato nella vita Giampiero Cenni siano di esempio".

Paolo Bartalini