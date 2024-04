Al lupo al lupo... ma è un cane cecoslovacco

Chianciano Terme (Siena), 16 marzo 2020 - Fake news e paura collettiva nella notizia che si è diffusa sui social e sul web ieri a Chianciano nella quale si avvistava un lupo a passeggio lungo il viale Roma. In realtà è un bellissimo cane di razza «cane lupo cecoslovacco» talvolta abbreviato in lupo cecoslovacco, di taglia grande, appartenente al gruppo dei pastori e bovari.

È una razza canina relativamente recente, nata da un esperimento condotto nel 1955 nell'allora Cecoslovacchia. La notizia nasce dalla diffusione di un video girato di notte nel centro della città termale. Nel filmato si sentono due uomini parlare da una macchina, forse militari in servizio, che vedono il cane vagare e lo identificano come lupo. Sulla identità dell’animale è intervenuta anche la ASL che ha rassicurato, grazie anche alla competenza specifica del veterinario per la fauna selvatica dottor Mariotti, che ha riconosciuto ed identificato la razza del cane escludendo assolutamente la possibilità che si trattasse di un lupo.

"E’ un cane. – ci dichiara il veterinario Mariotti specializzato in fauna selvatica -. Le caratteristiche morfologiche sono tipiche del lupo cecoslovacco e mi fa sorridere che qualcuno possa credere che un lupo resti a cinque metri da un’auto. Consiglio al proprietario di recuperare l’animale ed assicurarlo nel suo giardino o abitazione, perché il rischio è che qualche disinformato faccia del male al cane". Il cane lupo cecosvolacco è un cane robusto, con una forma che rientra in un rettangolo è molto somigliante ad un lupo. Il mantello va dal grigio-giallo al grigio argento con una maschera più chiara sul muso. I maschi misurano intorno ai 65 cm al garrese e pesano circa 26 chili, mentre le femmine misurano intorno ai 60 centimetri e pesano circa 20 chili. I cuccioli di questa razza non si trovano a meno di mille euro ed è un cane. Sono cani che hanno una vista più acuta di notte, un miglior udito, un migliore olfatto rispetto al pastore tedesco e sono in grado di coprire distanze per una lunghezza pari al 50% in più rispetto appunto ai «colleghi» tedeschi. Nessuna particolare aggressività nei confronti dell’uomo, ma ovviamente a sua insaputa, il cane è diventato un divo del web.

Anna Duchini