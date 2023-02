"L’Università fa i conti con il calo degli iscritti Patto con i Comuni per affitti agli studenti"

di Pino Di Blasio "Sarà un anno complicato, soprattutto per il calo delle immatricolazioni. Il dato nazionale, meno 3,3% di iscritti al primo anno dell’Università, 306.763 studenti contro i 317.282 delle matricole dell’anno scorso, si riverbera in misura diversa negli atenei. Ma la flessione è ovunque". Roberto Di Pietra, rettore dell’Università degli studi, non ha ancora i dati definitivi delle immatricolazioni dell’ateneo, anche perché c’è tempo fino al 28 febbraio per iscriversi alle lauree magistrali. "A Siena la percentuale è più alta, circa il 7%. L’anno scorso gli iscritti erano 16.344 di cui 3.202 matricole. Quest’anno ci saranno 200 iscritti in meno al primo anno". Qual è il motivo principale? "La crisi economica, il costo della vita aumentato, l’inflazione. Ciò che ha fatto il Governo per venire incontro alla crisi energetica andrebbe fatto per aiutare le famiglie a iscrivere i figli all’università. Oggi è diventato un costo insostenibile per tanti" La Conferenza dei rettori farà una proposta? "Il Governo ha stanziato 250milioni di euro in più per borse di studio, nel periodo 2023-2024. Ma gli atenei non hanno ricevuto nulla, siamo in attesa dei decreti attuativi. C’è un gap temporale che vanifica gli effetti, i soldi arriveranno quando il calo di iscrizioni c’è già stato". Non ha...