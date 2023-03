Lunedì incontro all’Accabì

Si parla di violenza di genere. Lunedì 20 marzo alle 16 all’auditorium dell’Accabì Burresi a Poggibonsi sarà presente la Senatrice Valeria Valente (nella foto) della Commissione parlamentare sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere. La Senatrice parteciperà ad un evento di sensibilizzazione promosso dal Centro Pari Opportunità Valdelsa volto ad accrescere competenze nel sostenere i percorsi di uscita dalla violenza. "Il nostro territorio – dice la Presidente del CPO Valdelsa Susanna Salvadori - rivendica un lungo percorso di attenzione e di impegno per costruire strumenti utili per contrastare la violenza di genere. Un percorso che si è avviato decenni fa con la nascita del CPO e che nel tempo si è sviluppato ed evoluto attraverso una rete operativa sempre più forte e strutturata per la protezione e la messa in sicurezza delle donne vittime della violenza maschile". Il protocollo operativo, promosso dal Centro Pari Opportunità Valdelsa e sottoscritto nei mesi scorsi dopo un lavoro di aggiornamento e ampliamento, coinvolge diciannove organizzazioni pubbliche (comuni, servizi socio sanitari, Forze dell’Ordine, Autorità giudiziarie, ordini professionali) e del privato sociale (Donne Insieme Valdelsa e Atelier Vantaggio Donna).

Fabrizio Calabrese