L’umanizzazione delle cure a 40 anni dalla ’Salvifici doloris’

Per ’Agorà Aou Senese’ domani alle 16.30 al centro didattico Le Scotte si parlerà dell’umanizzazione delle cure, con gli interventi del Cardinale Augusto Paolo Lojudice, di don Riccardo Personè, cappellano degli Ospedali riuniti della Valdichiana, e di don Claudio Suetti, sacerdote presso il Centro di cure palliative pediatriche dell’ospedale Bambino Gesù. L’appuntamento è a 40 anni dalla pubblicazione della ’Salvifici doloris’, la Lettera Apostolica di San Giovanni Paolo II, che fu un invito alla Chiesa a incontrare l’uomo proprio sulla via della sofferenza. L’evento è anche in diretta sul canale YouTube dell’AouS.