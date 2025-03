L’ultimo guardiano delle sorgenti

Il Vivo: un acquedotto per il territorio attraverso le memorie del suo ultimo guardiano. È questo l’incipit scelto per presentare un interessante appuntamento, organizzato domenica prossima in occasione della “Giornata internazionale dell’Acqua”, organizzata dalla cooperativa “Parco Vivo” di Vivo d’Orcia. L’incontro sarà condotto da Benedetto Bargagli Petrucci (esperto conoscitore dell’Acquedotto del Vivo), con la testimonianza di Romualdo Rossi (ultimo guardiano delle sorgenti residente in loco e memoria storica dell’Acquedotto del Vivo), con la partecipazione e il saluto del sindaco di Castiglione d’Orcia, Luca Rossi.

A partire dalle 10,30 è in programma l’apertura delle sorgenti (nei pressi dei seccatori e della Cappella romanica dell’Ermicciolo), alle 13 appuntamento invece con la proposta di un pranzo primaverile nei locali del “Pan di legno” (per informazioni 3703311025 o [email protected]).

Alle 15,30 dal “Museo dell’Acqua” (ex scuola elementare, via delle Sorgenti) l’incontro per scoprire la storia dell’acquedotto, costruito all’inizio del secolo scorso, che raggiunge la città di Siena, contribuendo in modo sostanziale al fabbisogno idrico della città.

Daniele Palmieri