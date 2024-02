Luca, una storia di successo. Da Sarteano alla Grande Mela

Chi non ricorda la pubblicità della ’pesca’, firmata da una nota catena di supermercati, balzata agli onori della cronaca qualche mese fa? Beh, dietro a quella pubblicità c’è una storia importante, una storia che parla di un sogno che si realizza e che parte proprio da un paese del nostro territorio... Il paese è Sarteano e la storia è quella di Luca Lorenzini.

Quello di Luca è un percorso di grande successo che può essere fonte di ispirazione per molte persone. Noi ragazzi della Scuola secondaria di primo grado di Chiusi abbiamo avuto la possibilità di porre alcune domande direttamente a Luca, che ci ha risposto, svelandoci anche alcune curiosità che riguardano la sua vita.

Luca è nato a Sarteano e ha frequentato il Liceo classico a Montepulciano; dopo aver terminato le scuole superiori, si è iscritto alla Facoltà di Scienze della comunicazione a Siena; proprio durante gli studi universitari ha scoperto la parola ’copywriter’ (cioè colui che scrive le pubblicità), questa parola, da quel momento, continua a far parte della sua vita.

Subito dopo essersi laureato, Luca ha iniziato a lavorare come copywriter insieme ad un suo compagno di studi, anche lui di nome Luca. Successivamente si sono trasferiti a Milano dove hanno fatto esperienza nell’azienda pubblicitaria Young & Rubicam. Qui, ci dice Luca, hanno imparato molto. Quindi si sono spostati alla Saatchi & Saatchi, dove hanno potuto esprimersi al meglio.

Nel 2019 Luca e il suo compagno di studi hanno fondato una loro agenzia pubblicitaria con sede a New York: la Small, in cui svolgono rispettivamente il ruolo di copywriter e art director. A questo proposito abbiamo chiesto il perché e se è stato difficile prendere questa decisione. Ci ha risposto che la scelta di andare in America è stata dettata da motivi lavorativi e che non è stato facile ambientarsi in un contesto così diverso, che l’Italia gli manca molto e che nei suoi progetti c’è quello di tornare nel proprio Paese.

Una cosa è certa: Luca non ha mai avuto dubbi su quella che è la sua autentica passione, trasformata ora in un vero e proprio lavoro. Questo è quello che lui consiglia a noi giovani che ci troviamo in una fase di scelte importanti: seguire le nostre passioni per essere realizzati e soddisfatti della nostra vita. La storia di Luca ci ha colpito molto e ci ha fatto riflettere su quanto sia importante inseguire i propri sogni; speriamo che anche voi possiate sempre scegliere con il cuore!