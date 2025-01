Lorè: "Grande opportunità per la città"

La tappa numero 9, la ‘Tappa Bartali’, del Giro d’Italia, stuzzica già l’appetito dei grandi nomi del ciclismo: i 30 chilometri di strade bianche, le stesse che danno il nome alla ‘Classica del Nord più a Sud d’Europa’, sono una sfida affascinante per i campioni dei pedali che si sfideranno nella Corsa Rosa, edizione numero 108. E Siena, che accoglierà l’arrivo della frazione, partita da Gubbio, non vede l’ora di accoglierli nel suo cuore pulsante: nel pomeriggio di domenica 18 maggio sarà proprio piazza del Campo a porgere il traguardo. L’ultima volta era successo 39 anni fa: era il 23 maggio 1986 quando Lech Piasecki vinse la cronometro partita da Sinalunga (quattro anni fa, invece, la Conchiglia ospitò la partenza della tappa del Giro, destinazione Bagno di Romagna).

La presentazione della manifestazione da parte di Rcs sport è avvenuta lunedì a Roma, vi ha preso parte l’assessore allo sport del Comune, Lorenzo Loré. "Si tratta di una grande opportunità per la città – ha affermato –, sempre più punto di riferimento per il ciclismo di livello mondiale. Il Giro d’Italia torna a Siena, stavolta come traguardo di tappa, nel solco delle Strade Bianche che si svolgeranno sabato 8 marzo, seguite il giorno successivo dalla Gran Fondo che accoglierà migliaia di appassionati". "La tappa della Corsa Rosa, tra l’altro, prevede alcuni dei tratti resi famosi dalle stesse Strade Bianche – ha aggiunto l’assessore –. Allo spettacolo del ciclismo di altissimo livello si unirà la possibilità di far conoscere il nostro territorio e le sue eccellenze in una vetrina internazionale di grande fascino, come quella del Giro d’Italia che da oltre un secolo incolla allo schermo e fa riversare sulle strade milioni di appassionati ogni anno". La tappa attraverserà quindi il territorio senese per arrivare nel centro storico, patrimonio Unesco, con l’atteso strappo in via Santa Caterina: Siena tornerà ancora una volta palcoscenico di un evento sportivo di rilevanza mondiale, attirando l’attenzione dei media e degli appassionati in una domenica di grande sport e di grande partecipazione. Sarà un anno di grande ciclismo, insomma per la citta del Palio: dopo le Strade Bianche e il Giro, a ottobre andrà in scena l’Eroica.

A.G.