Lorè: "Attenti agli impianti. Nasce la cittadella dello sport"

Al sopralluogo del cantiere in via Luciano Banchi, dove sorgerà la nuova palestra del Cus, anche l’assessore allo sport, Lorenzo Lorè. "L’amministrazione – dice – è attenta agli impianti sportivi del territorio e vedere che anche realtà come l’Università e il Cus abbiano pensato di costruire qualcosa di nuovo non può che fare piacere, non solo al Comune, ma alla città tutta".

L’Acquacalda mira a diventare una ‘cittadella dello sport’. "È diventata un polo naturale dedicato allo sport con gli impianti già esistenti, quelli del Cus, quelli del Comune, ma anche con l’arrampicata e lo skate park di prossima apertura. Altri progetti sono già nelle stanze comunali, con la collaborazione di altre realtà sportive". E anche il rugby avrà presto la sua nuova casa. "Tra pochissimi giorni riconsegneremo il Sabbione, anche se non potremo più chiamarlo così, visto che la sabbia che lo caratterizzava un tempo non c’è più. Stiamo completando la documentazione per mettere fine al cantiere e concederemo l’impianto con un affidamento ponte, poi vedremo come proseguire in futuro".

"Quello che vediamo qui – afferma Lorè – è un cantiere attivo. I lavori vanno avanti grazie a una collaborazione tra Università, Cus e un soggetto privato come Terrecablate: siamo felici che abbia sposato questo progetto importante per la città". La Virtus, quest’anno, ha giocato al Cus. "È una sede provvisoria – chiude l’assessore –, non mi sento di parlare di sede definitiva. Vediamo per il basket cosa potremo fare".

