Lo spot Esselunga parla senese. Lorenzini, da Sarteano a New York

C’è Sarteano dietro allo spot tv del momento, grazie ai creativi e alla musica. Luca Lorenzini è l’ideatore dello spot del momento e con lui Alessandro Cristofori e Diego Perugini, che sono coloro che hanno composto la musica nel mitico ‘Stabbiolo’ di Sarteano. Luca Lorenzini è cofondatore con Luca Pannese dell’agenzia creativa Small, nata quattro anni fa e con sede a New York. È lui, appunto, l’ideatore dello spot di Esselunga con i genitori separati che sta facendo discutere tutti.

La pubblicità è piaciuta a Giorgia Meloni e Guido Crosetto, ma pochi sanno che Luca Lorenzini è un sarteanese doc; molto amato dai suoi concittadini e non è un caso che tutte le volte che rientra in Italia, con la famiglia, la tappa a Sarteano è obbligatoria. "Pensiamo di aver fatto un buon prodotto, alcuni, esagerando hanno detto che è meglio di una serie Netflix", il telefono del sarteanese è incandescente e tutti i giornalisti gli chiedono una dichiarazione.

"Quando un prodotto riesce a suscitare emozioni è un buon prodotto", ci spiega Luca, che respinge l’accusa di voler difendere la famiglia tradizionale: "A dire il vero di solito vediamo la famiglia felice classica, che si alza al mattino, tutti fanno colazione assieme, felici e uniti. Di famiglie così ce ne sono tante, noi abbiamo deciso di raccontarne un’altra, che non è irreale, genitori separati li conosciamo tutti, se non lo siamo noi stessi".

Per creare la storia "siamo partiti dal concetto che il cliente ci ha chiesto: ’Non c’è una spesa che non sia importante’. Abbiamo pensato di mettere al centro del racconto i consumatori, le loro vite, e di farlo con una narrazione diversa da quella tipica delle pubblicità italiane. Forse perché viviamo a New York, lavoriamo con clienti di tutto il mondo e vediamo altri modi di raccontare la quotidianità".

Andiamo a scoprire insieme che è Luca Lorenzini. "Sono a nato a Sarteano e ho frequentato il liceo classico a Montepulciano, dove lentamente mi sono avvicinato alla parola scritta, al come usarla nel giusto modo. Una volta finito il liceo ho studiato Scienze della comunicazione a Siena, mi sono interessato e avvicinato a comunicazione pubblicitaria dove ho scoperto la parola copywriter. Durante la scrittura della tesi ho avuto la fortuna di iniziare uno stage a Roma in un’azienda che all’epoca faceva comunicazione digitale".

Dalla Saatchi & Saatchi di Milano poi la scelta di fondare con il suo collega e amico Luca Pannese un’agenzia ’small’ a New York e da quel momento inizia una narrazione di successi, sempre con Sarteano nel cuore.