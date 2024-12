Lo spettacolo de ’La Sveglia’ fa centro. Quasi 14mila euro in beneficenza

Quasi 14mila euro sono stati raccolti a favore di sette associazioni del volontariato senese nelle tre serate della commedia ’La cena dei cretini’ rappresentata dal gruppo teatrale del Circolo culturale La Sveglia al Teatro dei Rozzi dal 21 al 23 novembre, con il patrocinio del Comune di Siena. Grazie alle offerte degli spettatori sono stati raccolti 13.935 euro per sostenere i progetti di solidarietà delle seguenti associazioni: 4170 per il progetto intercontradaiolo ’Città dei Mestieri’, 2400 per il Gruppo Rafiki, 1500 per il Laboratorio, 1060 per l’Associazione Per.Laltro, 1570 per l’Associazione Pubblica Assistenza Siena, 1435 per Sunrise, 1400 per Jenga-Insieme Medici con l’Africa Cuamm sezione di Siena. La Sveglia e le associazioni ringraziano i 70 sostenitori di Siena e provincia che hanno permesso a La Sveglia di portare in scena lo spettacolo e il pubblico che ha contribuito al risultato con il tutto esaurito delle tre serate.