Lite tra stranieri ubriachi. Due denunce

Probabilmente non sapevano bene neppure loro perché si stessero picchiando in quel modo, i due giovani originari della Tunisia che hanno messo in agitazione la notte di Colle. Erano talmente ubriachi da restare in piedi a stento, ma il precario equilibrio sulle gambe non impediva a nessuno dei due di menare pericolosi fendenti contro il rivale, o almeno di provarci, lanciando grida belluine e respingendo i tentativi di pacificazione di qualche volenteroso passante.

La fragorosa lite senza motivi apparenti è cominciata al capolinea dell’autostazione di via Bilenchi, per proseguire lungo via di Spugna e terminare nella piazza coperta del palazzo Mps, dove a metterle fine sono stati i carabinieri della vicina stazione, che, richiamati dalle urla, sono intervenuti separando i due contendenti e portandoli in caserma per gli accertamenti di rito. Il violento litigio non ha coinvolto nessun altra persona e non ha causato danneggiamenti e per entrambi i giovani c’è solo l’accusa di ubriachezza molesta.