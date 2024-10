L’Istrice vota per il capitano. Punta su Claudio Pagliantini

Due capitani all’appuntamento con il voto in questo fine settimana. Uno ormai di lungo corso, Alessandro Maggi della Chiocciola, e l’altro che invece deve essere eletto per la prima volta, Claudio Pagliantini dell’Istrice. Sono già stati affissi in bacheca gli orari in cui i contradaioli di Camollia possono recarsi a votare. La commissione elettorale ha concluso il percorso, dopo il passo indietro del capitano Gianluca Testa, puntando sul nome del giovane dottore. Pagliantini, 40 anni, dal 2021 lavora al policlinico delle Scotte, è specializzato in Ortopedia e traumatologia, in particolare in chirurgia della mano. L’Istrice pensa che abbia le qualità giuste per affrontare la prossima stagione paliesca che la vede di diritto al canape nella Carriera del 2 luglio e con una sete di vittoria ancora più grande di prima.

Ha optato per la continuità la Contrada della Chiocciola dove il lavoro della commissione elettorale è stato molto rapido. E ha deciso di affidarsi ancora una volta su Alessandro Maggi che ha portato nel rione Gingillo e Scompiglio, dimostrando di avere un bel feeling con l’estrazione a sorte. Venerdì 11 ottobre alle ore 21.30 in seconda convocazione si svolgerà nei locali della Società San Marco l’assemblea generale. All’ordine del giorno proprio la nomina del capitano e la nomina del fiduciario del popolo. Nell’ottobre 2022 Maggi era stato confermato per il terzo mandato con il 90% dei consensi. Il prossimo sarà dunque il quarto. "Siamo alla ricerca di una sola cosa, la vittoria, ci manca dal 1999", la risposta di Maggi in ogni intervista. Questo l’obiettivo, non lo perderà di vista.

La.Valde.