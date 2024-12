Lions “Torre di Mezzo“, consegnato il contributo al progetto Virtualam

Tradizionale appuntamento natalizio per il Lions Club Siena “Torre di Mezzo”, organizzato alla Locanda dell’Oste. Durante l’evento, il Lions Club ha dato il benvenuto alla nuova socia Nicoletta Bartoli. Un contributo è stato offerto al progetto Virtualam, da Med in Siena, per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da malattie oncoematologiche. "La nostra serata natalizia rappresenta un momento importante per consolidare i valori che guidano il nostro operato – ha dichiarato il presidente Luca Ercoli – per cercare di essere sempre più vicini alle esigenze del territorio".