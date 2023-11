Linea Verde Life nella città medievale. Alla scoperte di arte, cultura e bellezza

Siena sarà la protagonista della puntata di Linea Verde Life di domani su Rai Uno alle 12.30. Le conduttrici Elisa Isoardi e Monica Caradonna daranno il via a un’avventura alla scoperta delle bellezze e eccellenze di quella che è stata identificata dall’Unesco come esempio di città ideale medioevale. Le ricchezze artistiche e monumentali e le strade del centro storico diventeranno il palcoscenico delle due conduttrici: alla scoperta di una città in costante movimento, laboriosa, che incanterà gli spettatori con la storia millenaria, i capolavori artistici, le Contrade anima della città. Tanti gli ospiti: da Alice e Giulia e la start-up innovativa che trova le sue radici in un’amicizia che nasce dal Battesimo contradaiolo, ad Adriano che spiegherà l’importanza del rito laico, passando per Giovanna e Guido con i prodotti tipici di Siena. Protagonista anche la ricerca universitaria, per combattere l’inquinamento causato dalle plastiche e poi il potenziale delle alghe, la nutraceutica e la farmacologia. Infine la passione per lo sport, dalla Mens Sana ai campioni Alice Volpi e Matteo Betti. Come gita fuori porta ecco Torrita di Siena: con Palio dei Somari, Accademia degli Oscuri e la prima Tunnel Farm Italiana.