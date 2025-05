L’importatore anti-Trump e il Chianti

Ci sono anche i grandi vini della fattoria Petroio di Quercegrossa nel ‘portafoglio’ dell’importatore di pregiati rossi e bianchi negli Stati Uniti, titolare di una piccola impresa, Victor Schwartz. Quest’ultimo è colui che ha battuto il presidente Usa Donald Trump sui dazi, con il ricorso alla Us Court of International Trade la quale ha deciso di bloccare i dazi medesimi. Ciò appunto anche grazie all’iniziativa di Vos Selections, piccola azienda di vini dello Stato di New York che si occupa pure di import. Porta in Usa vini di qualità da tutto il mondo tra cui quelli di Petroio (a Quercegrossa) e di un’azienda del Chianti Colli Pisani. Nell’elenco di Vos Selections figurano bordolesi della Fattoria Petroio: "Sì, sono nostri - conferma dall’azienda Diana Lenzi - ed è una notevole soddisfazione per noi imprenditori questo stop ai dazi. Dall’America, con questo ricorso, un piccolo imprenditore ha fatto un grande servizio per tutta la comunità. E noi da questa parte dell’Oceano siamo parte di tutto ciò".

Non semplicemente un affidamento di vini da immettere sul mercato americano dunque, bensì proprio una sorta di solidarietà nella battaglia anti-dazi. Da parte sua, Schwartz ha raccontato di aver appreso della sentenza dinanzi ad un piatto di pasta, descrivendosi "incredulo". Diciamo che ‘last minute’ è arrivata una doccia gelata dalla Corte d’Appello che ha deciso di consentire che i dazi di Donald Trump restino per ora in vigore. Ma il confronto tra Davide e Golia non è finito qui. La materia è adesso più che mai sulle scrivanie dei tribunali. i