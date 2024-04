Licei Poliziani ’in onda’. Nasce la web radio

I Licei Poliziani hanno inaugurato la nuova Sala Broadcast: un vero e proprio studio destinato alla realizzazione di una web radio, con tutta la strumentazione tecnologica necessaria per la creazione di contenuti multimediali, a servizio di tutti gli studenti. L’inaugurazione alla presenza della dirigenza scolastica, il preside Marco Mosconi e il vice Andrea Giambetti, che ha curato il progetto, assieme alla dirigenza del Rotaract Club, che ha donato i fondi necessari per la realizzazione del progetto e si è impegnata materialmente per il raggiungimento di un obiettivo così importante.

La donazione è avvenuta ad opera del Rotaract Club e del Rotary Club Chianciano-Chiusi-Montepulciano, attraverso il progetto vincitore del District Grant 2022/23 per l’anno rotariano 2023/24. All’inaugurazione erano presenti la presidente del Rotaract Giulia Benocci, il presidente della sottocommissione Fondazione Rotary Giacomo Aiazzi, il past president Amedeo Spadacci. All’interno dell’Aula Broadcast è presente una strumentazione tecnologica all’avanguardia.

"Siamo veramente contenti ed emozionati – ha dichiarato la Presidente del Rotaract Giulia Benocci –, la scuola potrà fare un’esperienza molto interessante nel mondo radiofonico e della comunicazione. Per noi come club è invece un modo per avvicinare le nuove generazioni alla nostra associazione". "Siamo molto onorati di aver ricevuto in dono dal Rotaract un’aula attrezzata per le registrazioni multimediali – ha affermato il dirigente scolastico Marco Mosconi –. Faremo di tutto per valorizzare il materiale con progetti interessanti e di prestigio".