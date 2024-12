Licei Poliziani di Montepulciano: nuove aule e laboratori per un'istruzione innovativa

Dall’aula multimediale immersiva al laboratorio di microscopia, dal laboratorio di robotica all’aula podcast e broadcast. Sono le novità, con uno sguardo al futuro, che si aggiungono alla recente introduzione della Vertical Farm, che sono state inaugurate ai Licei Poliziani di Montepulciano per dare ancora un "plus" di qualità ad un’offerta formativa multidisciplinare, parola ormai centrale nel mondo dell’istruzione in un periodo storico dove la tecnologia ha un peso sempre maggiore.

In particolare, l’aula multimediale immersiva, ampliamento dell’Aula 3.0, consentirà agli studenti di accedere e sviluppare contenuti multimediali, in ambienti ad hoc, abbracciando varie materie come latino, storia, informatica, le lingue, l’arte. La scienza è invece il cuore del laboratorio di microscopia che interesserà discipline come chimica, biologia, scienze della terra, grazie ad una strumentazione dedicata e quindi apparecchiature per l’analisi microscopica di materiale, compositi e prodotti per fornire informazioni utili a migliorare l’identificazione di particelle.

E poi il laboratorio di robotica per apprendere più da vicino gli impianti industriali, software che simulano i comandi di movimento e applicativi dei robot. Per quanto riguarda l’aula podcast e broadcast, realizzata, spiega la nota, con la collaborazione del Rotaract Club e del Rotary Club Chianciano-Chiusi-Montepulciano, questa è dotata di un computer con mixer audio, microfoni professionali con cuffie, sala registrazione con green screen, luci e videocamere. L’aula è già attiva e viene utilizzata per varie iniziative, come la realizzazione di un palinsesto per la web radio dei Licei Poliziani e nuovi progetti del corpo docente con podcast destinati agli studenti. Servirà anche per la diretta streaming degli eventi che si svolgeranno in aula magna.

Al Liceo delle Scienze Umane San Bellarmino, inoltre, da inizio anno scolastico è in corso la nuova organizzazione Dada (Didattiche per Ambienti di Apprendimento) che prevede la suddivisione delle classi per materia con ogni aula sistemata e organizzata in modo differente in base alla disciplina e dove, al termine dell’ora, gli studenti si spostano in riferimento alla materia prevista dall’orario scolastico.

"Con questa nuova organizzazione e questi nuovi spazi attrezzati e multidisciplinari – ha commentato il dirigente scolastico, Marco Mosconi - i Licei Poliziani si proiettano nel futuro con una formazione ampia, precisa e puntuale in grado di fornire agli studenti gli strumenti per scegliere le professioni del futuro".