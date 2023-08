Libretti e buoni fruttiferi Caccia al risparmio in 84 sportelli senesi

Sono oltre 30 milioni i Libretti Postali e circa 46 milioni i Buoni fruttiferi Postali sottoscritti in tutta Italia; in Toscana sono stati sottoscritti 1.523.648 Libretti e 2.189.505 Buoni fruttiferi. Libretti di risparmio e buoni fruttiferi si confermano tra le forme di risparmio più amate anche dai cittadini di Siena e provincia: in tutta la provincia sono oltre 100mila i Libretti di risparmio attivi e circa 150mila i Buoni sottoscritti. Fino al 6 settembre, è disponibile, fra l’altro, l’Offerta Supersmart Premium 270 giorni. Tutte le offerte sono attivabili in uno degli 84 uffici postali della provincia di Siena.