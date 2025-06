“Libertà e informazione“. Incontro con Foa e Giuliani

Un confronto serrato e attuale sui temi del potere, della libertà e della comunicazione. È quello che si è svolto a Siena, durante l’incontro organizzato dalla Fondazione Vismederi. Un pubblico numeroso ha seguito con attenzione gli interventi di due autori che, da angolature molto diverse, hanno offerto uno spaccato lucido e inquieto del nostro tempo. Marcello Foa, giornalista e scrittore, ex presidente della Rai, ha presentato il suo libro “La società del ricatto e come difendersi”, un’analisi che mette sotto la lente il funzionamento delle democrazie occidentali, tra manipolazione del consenso, controllo dell’informazione e rischio di derive autoritarie sotto nuove forme. Il suo intervento ha toccato con chiarezza questioni cruciali come l’erosione della libertà individuale e l’uso strumentale della paura.

Accanto a lui, Federico Giuliani, giornalista esperto di questioni asiatiche, ha aperto una finestra su uno degli scenari più impenetrabili del panorama internazionale: la Corea del Nord. Il suo libro “Pyongyang – Ambizioni e quotidianità della città proibita dei Kim” è il frutto di un lavoro meticoloso tra fonti dirette, documenti e analisi geopolitica.

A introdurre la serata è stata Sara Pugliese, Ceo di VisMederi Holding, che ha ricordato il ruolo fondamentale della cultura nel promuovere consapevolezza e spirito critico. A moderare l’incontro, Andrea Pontini, editore di InsideOver, che ha stimolato un dialogo vivace e profondo, senza mai perdere il filo della complessità.