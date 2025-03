Libere di essere. Donne protagoniste

"Libere di essere". Nell’ambito della giornata internazionale dei diritti delle donne 2025, una nuova iniziativa è in programma al Teatro comunale Ciro Pinsuti di Sinalunga. Dal titolo "Libere di essere in quanto donne... Dalla disparità alla forza di essere". Il dibattito è in programma venerdì 28 marzo alle 21 e vedrà la partecipazione di Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena e sindaco di San Casciano dei Bagni, Donatella Cinelli Colombini imprenditrice, discende da uno dei casati storici del Brunello di Montalcino, esperta di turismo del vino. Nel 2014 è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Protagoniste Enza De Fusco vicequestore della Polizia di Stato direttrice del commissariato di Chiusi, Marzia Sandroni direttrice facente funzioni della zona Distretto Valdarno. Modera la giornalista Michela Berti caposervizio de La Nazione di Siena.

Quella di venerdì sarà una occasione per ’toccare’ le esperienze di donne che si sono messe in gioco, in settori anche difficili dove storicamente c’era la prevalenza di uomini. Dalla disparità dunque al coraggio e alla forza di essere se stesse. Chi ce l’ha fatta in politica, come la presidente della provincia Carletti, chi nell’imprenditoria come Cinelli Colombini. Chi nella Polizia di Stato come il vicequestore De Fusco e la Sandroni che si è imposta nella sanità diventando direttrice della zona Distretto Valdarno. Storie di vita, di impegno, di cadute ma anche di soddisfazioni. Perchè l’8 marzo non sia solo un giorno speciale, ma diventi il simbolo di un nuovo paradigma dove le donne possano abbattere gli steccati della disparità.