’Libeccio vento d’estate’. Avviso per progettare i prossimi campi solari

C’è tempo fino a domani per partecipare alla seconda edizione dell’avviso pubblico ’Libeccio vento d’estate’, promosso da Fondazione Mps per la coprogettazione di campi solari e servizi educativi per l’estate 2024 per minori. L’ avviso si rivolge ad enti del Terzo Settore ed altre organizzazioni private senza scopo di lucro, a partire da quelle già coinvolte negli anni precedenti; a queste, potranno poi aggiungersi altre organizzazioni, che potranno candidarsi. Il plafond di risorse messo a disposizione è pari a 150mila euro; la scadenza per partecipare è fissata al 20 marzo.