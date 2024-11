L’Hotel Garden a Marriott. Stasi: "Grazie allo staff"

"Siamo lieti di comunicare la cessione dell’intero capitale della nostra controllata, proprietaria dell’Hotel Garden, a un fondo d’investimento internazionale. La decisione è frutto di un percorso di riorganizzazione del nostro gruppo di imprese turistiche che ci ha portato, risolte le questioni generate dal difficile periodo legato al Covid e sulla base dei risultati positivi del 2023 e 2024, a concretizzare per l’Hotel Garden l’ingresso in una delle più importanti catene alberghiere mondiali: il gruppo Marriott che nel 2023 ha raggiunto un fatturato di quasi 24 miliardi di dollari con 174mila". Luisa Stasi, amministratore unico dell’Hotel Garden spa, ha comunicato ufficialmente ieri mattina la cessione dello storico albergo.

Come anticipato da La Nazione, sarà la catena Marriott a rilevare la struttura alle porte della città. La gestione sarà curata dalla società milanese 753 Hospitality, guidata dall’amministratore delegato Nevius Glussi e opererà con il brand “Tribute Portfolio” del gruppo Marriott.

"Inserire una struttura di privati in un fondo internazionale – ha affermato Luisa Stasi – è un iter complesso, voglio quindi ringraziare anche il team di professionisti che ha lavorato con me a partire dai dottori Paolo Rampello e Roberto Premi per la parte structuring & execution, dall’avvocato Fabio Pisillo per gli aspetti legali, dal ragioniere Stefania Parrini, dal dottore commercialista Pierpaolo Abbate, dagli avvocati Dora Paola Sposato e Mario del Vaglio, dello studio legale tributario Plusiders, dal geometra Simonetta Cresti come consulente tecnico e dal team guidato dall’avvocato Andrea Urbani e dal dottor Daniele Rossi della Direzione NPEs di Banca Finint che ha sostenuto finanziariamente il piano di ristrutturazione. Il fondo d’investimento è stato invece assistito dallo studio legale internazionale Gianni&Origoni in particolare dal partner Massimiliano Macaione, responsabile della practice hospitality, dal counsel Aldo Turella e dall’associate Chiara De Angelis per gli aspetti societari/M&A e dalla counsel Francesca Maria Sciubba per i profili fiscali".

Da lei arriva un saluto al personale e ai collaboratori: "Voglio ringraziare tutto lo staff dell’hotel che ha lavorato con dedizione e passione in questi anni, permettendo a questa struttura di essere attrattiva per un player così importante".

L’albergo resterà chiuso per lavori di ristrutturazione, il cui termine è previsto per l’inizio dell’estate 2025, per non perdere una stagione che si prefigura positiva anche per il Giubileo.